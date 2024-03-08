Общество 08 марта 2024, 05:48 Священник рассказал, кому помогает Матрона Московская Настоятель Проходцев: Матрона Московская помогает каждому, кто к ней обратится Freepik

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Каждый, кто обратится за помощью к святой Матроне Московской, не останется незамеченным ею. В духовном завещании Матроны говорится, что она всех услышит, увидит и поможет. Об этом изданию Life.ru рассказал настоятель храма во имя святой блаженной Матроны Московской Михаил Проходцев.

Матрона родилась слепой, в 17 лет у нее отказали ноги, но у нее всегда был богатырский дух, поведал священник. Она умерла в 1952 году, церковь канонизировала святую в 1997 году. Православные 7 марта отмечают Обретение мощей блаженной Матроны Московской.

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Вся жизнь Матроны была направлена на помощь прихожанам в обретении Бога. Матронушка молилась за каждого, отметил настоятель. Молитвы к ней всегда будут услышаны. Священник напомнил духовное завещание святой, в котором она призывает рассказывать ей о своих проблемах как живой. Она обещала, что всех будет «слышать и видеть, и помогать».

В Кургане в ноябре 2023 года начали закладку фундамента храма блаженной Матроны Московской. Место под храм освятили еще в 2016 году.