Общество 20 ноября 2023, 15:54 Храм блаженной Матроны Московской начали строить в Кургане

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В Кургане в микрорайоне Глинки начали закладку фундамента храма блаженной Матроны Московской. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на сообщество «Курганская епархия» в соцсетях.

Место под храм освятили еще в 2016 году. Потом возводить его решили в два этапа. Сначала построили церковно-причтовый дом, а теперь взялись непосредственно за храм. Пока его не возведут, богослужения будут проходить в первой постройке. Церковно-причтовый дом полностью для этого приспособлен.

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