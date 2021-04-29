Подмосковные пекарни изготовят более 300 тонн куличей к Пасхе

Не менее 300 тонн куличей произведут в Подмосковье к Пасхе. В пекарнях и на хлебозаводах изготовят широкий ассортимент выпечки.

Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Более ста хлебопекарных производителей в Подмосковье планируют изготовить к Пасхе куличи различных видов Сергей Воскресенский.

Один из символов Пасхи — кулич — представят в самых разных вариациях. Тесто тоже используют разное: дрожжевое, сдобное, бездрожжевое, творожное, с изюмом или с цукатами.

«Ежедневно в магазины поступает порядка 30 видов куличей и кексов разных форм и веса. Важно отметить, что подмосковные хлебопекарные предприятия используют натуральное сырье», — добавил Воскресенский.

Сырье преимущественно местных производителей. Министр рассказал, что для приготовления кулича необходимо больше четырех часов. Ранее назвали среднюю стоимость пасхального набора в Подмосковье.