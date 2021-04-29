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    29 апреля 2021, 14:00

    Подмосковные пекарни изготовят более 300 тонн куличей к Пасхе

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Не менее 300 тонн куличей произведут в Подмосковье к Пасхе. В пекарнях и на хлебозаводах изготовят широкий ассортимент выпечки.

    Подмосковные пекарни изготовят более 300 тонн куличей к Пасхе

    Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

    Более ста хлебопекарных производителей в Подмосковье планируют изготовить к Пасхе куличи различных видов

    Сергей Воскресенский.

    Один из символов Пасхи — кулич — представят в самых разных вариациях. Тесто тоже используют разное: дрожжевое, сдобное, бездрожжевое, творожное, с изюмом или с цукатами.

    «Ежедневно в магазины поступает порядка 30 видов куличей и кексов разных форм и веса. Важно отметить, что подмосковные хлебопекарные предприятия используют натуральное сырье», — добавил Воскресенский.

    Сырье преимущественно местных производителей. Министр рассказал, что для приготовления кулича необходимо больше четырех часов. Ранее назвали среднюю стоимость пасхального набора в Подмосковье.