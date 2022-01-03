Священник объяснил, почему QR-коды нельзя вводить для посещения храмов

Ковидные сертификаты не следует использовать в качестве обязательной меры для посещения храмов, поскольку это для прихожан является необходимостью, а не развлечением. Такую позицию изданию «Ридус» высказал кандидат биологических наук, священник Владимир Духович.

Он объяснил, что введение QR-кодов для посещения храмов станет сегрегацией верующих людей.

«Посещать храм — то же самое, что работу или больницу, а не кинотеатр или стадион. Более того, посещать дом Божий и участвовать в таинствах — это совершенно необходимо для православного христианина», — заявил Духович.

Священник добавил, что истинный христианин не может отказаться от вакцинации из-за любви к ближнему.

При этом он отметил, что не выступает за обязательную вакцинацию. Духович напомнил, что «ближние для христианина — это все люди, которые его окружают: и родные, и нет», а «христианин ответственен за своего ближнего, должен нести ему добро, а не зло».

«Следует ограничить свои контакты с другими людьми, дабы не подвергать опасности их жизнь и здоровье», — дал совет священник тем, кто отказался вакцинироваться.

Ранее Русская православная церковь поддержала инициативу профильного комитета Госдумы предусмотреть посещение без QR-кодов храмов и религиозных организаций.