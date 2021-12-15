РПЦ выступила за отказ от QR-кодов в храмах

Русская православная церковь поддержала инициативу профильного комитета Госдумы предусмотреть посещение без QR-кодов храмов религиозных организаций. Оставлять конкретное решение этого вопроса за губернаторами регионов церковники считают неверным, передал ТАСС.

«В формулировке комитета говорится, что высшее должностное лицо субъекта федерации может принять иное решение, то есть может все-таки ограничить доступ в культовые здания и сооружения. Такая формулировка тоже вызывает вопросы и обеспокоенность, мы с ней не можем согласиться. Поэтому, скорее всего, мы вступим в переговоры с комитетом для того, чтобы выработать взаимоприемлемую формулировку», — приводит агентство слова руководителя правового управления Московской патриархии игумении Ксении (Чернеги).

Позиция РПЦ здесь такова, «чтобы все культовые здания и сооружения, независимо от того, на каком праве они принадлежат религиозным организациям, были изъяты из-под ограничений».

Общественная палата России ранее предложила пускать в храмы и поликлиники без предоставления QR-кода. Официальное заключение по этому вопросу было направлено в Госдуму.