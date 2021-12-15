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    15 декабря 2021, 20:58

    РПЦ выступила за отказ от QR-кодов в храмах

    РПЦ поддержала предложение предусмотреть в законе посещение храмов без QR-кода

    Михаил Закурдаев

    Русская православная церковь поддержала инициативу профильного комитета Госдумы предусмотреть посещение без QR-кодов храмов религиозных организаций. Оставлять конкретное решение этого вопроса за губернаторами регионов церковники считают неверным, передал ТАСС.

    РПЦ выступила за отказ от QR-кодов в храмах

    «В формулировке комитета говорится, что высшее должностное лицо субъекта федерации может принять иное решение, то есть может все-таки ограничить доступ в культовые здания и сооружения. Такая формулировка тоже вызывает вопросы и обеспокоенность, мы с ней не можем согласиться. Поэтому, скорее всего, мы вступим в переговоры с комитетом для того, чтобы выработать взаимоприемлемую формулировку», — приводит агентство слова руководителя правового управления Московской патриархии игумении Ксении (Чернеги).

    Позиция РПЦ здесь такова, «чтобы все культовые здания и сооружения, независимо от того, на каком праве они принадлежат религиозным организациям, были изъяты из-под ограничений».

    Общественная палата России ранее предложила пускать в храмы и поликлиники без предоставления QR-кода. Официальное заключение по этому вопросу было направлено в Госдуму.