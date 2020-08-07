Свидетель рассказал, что видел Ефремова на водительском месте

Еще один свидетель по делу Ефремова подтвердил, что за рулем Jeep Grand Cherokee, который вечером 8 июня в центре Москвы влетел в фургон курьера Сергея Захарова, был актер. Больше в его машине никого не было.

«Я видел, как вытаскивали несколько человек водителя Jeep Grand Cherokee, помогали ему покинуть автомобиль, проверили, нет кого-то еще в машине. Оказалось, что это Ефремов. Мне кажется, никого в автомобиле больше не было», — приводит РИА «Новости» слова свидетеля аварии.

До ДТП внедорожник подрезал машину свидетеля на Садовом кольце. Сначала Jeep резко затормозил, а потом набрал скорость и врезался в грузовик.

7 августа в Пресненском суде Москвы началось очередное заседание по смертельному ДТП с участием актера Михаила Ефремова. 8 июня он напился, сел за руль и в районе Смоленской площади врезался в грузовик курьера Сергея Захарова. Водитель фургона на следующее утро умер от травм.

Во время предыдущих слушаний Ефремов отказался признавать свою вину, так как ничего не помнит, пишет «Газета.ru». В суде ему показали видеозапись, которую сделали сразу после аварии на месте происшествия. Актер не смог сам себя узнать.

«360» ведет прямую трансляцию от здания суда.