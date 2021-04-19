«Свидание» краснокнижных леопардов в Приморском крае сняли на видео

Брачные игры дальневосточных леопардов в приморском заповеднике «Кедровая падь» сняли на видео. Ролик опубликовали на YouTube-канале ФГБУ «Земля леопарда», написало ИА Nation News.

Отмечается, что на кадрах запечатлены леопарды Тайфун и Бэри, они встретились у пещеры. Ранее самка уже приносила потомство от своего партнера.

«Два пятнистых хищника явно неравнодушны друг к другу и спешат скрыться из виду. Сначала из кадра удаляется Бэри, а затем за ней следует ее кавалер», — рассказали специалисты.

Все основное время животные не проводят время совместно. Они устраивают «свидания» только в периоды брачных игр. Эти леопарды являются вымирающим видом и включены в Красную книгу.

Ранее встречу самки леопарда и трех ее детенышей с неизвестным зверем в национальном парке Приморья показали на видео. Уникальный ролик, снятый фотоловушкой, выложили на сайте нацпарка «Земля леопарда». В начале видео можно заметить, как семейство дальневосточных леопардов отдыхает на возвышенности, с которой открывается вид на заповедный лес. Но вскоре самка-мать замечает неизвестного зверя, который остается за кадром.