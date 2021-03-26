Краснокнижные леопарды в Приморье встретили неизвестного зверя. Видео

Встречу самки леопарда и трех ее детенышей с неизвестным зверем в национальном парке Приморья показали на видео. Уникальный ролик, снятый фотоловушкой, выложили на сайте нацпарка «Земля леопарда».

В начале ролика можно заметить, как семейство дальневосточных леопардов отдыхает на возвышенности, с которой открывается вид на заповедный лес. Но вскоре самка-мать замечает неизвестного зверя, который остается за кадром.

Хищница, привлеченная загадочным объектом, отправляется на разведку. Вслед за ней навострил уши один из котят, остальные двое сначала ничего не замечают, но вскоре тоже начинают наблюдать за матерью. Леопарды не отводят глаз и внимательно следят за происходящим, при этом они не выглядят напуганными.

Сотрудники нацпарка предположили, что мать семейства обнаружила оленя или косулю и отправилась на охоту за потенциальной добычей, чтобы прокормить семью. Ученые так и не смогли определить, что за объект так заинтересовал леопардов, но с ними все в порядке — семейство попало в объективы фотоловушек в другом месте заповедника.

Ранее в лесу Приморья обнаружили «неизвестного науке» зверя, которого сняли на видео.