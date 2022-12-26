26 декабря 2022, 18:16
«Светлый и очень добрый человек». Певица Свиридова — о смерти композитора Шевченко
Певица Алена Свиридова назвал умершего композитора Шевченко светлым человеком
Российский музыкант и композитор Александр Шевченко при жизни был светлым, талантливым и добрым человеком. Об этом «360» сообщила заслуженная артистка России Алена Свиридова.
«Это лучший человек из всех, которых я когда-либо знала. И очень важный для меня человек. Очень талантливый, очень добрый, очень светлый. Не знаю, как теперь осознать эту потерю», — сказала она.
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О смерти Шевченко на 62-м году жизни стало известно в понедельник, 26 декабря.
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По данным «АиФ», причиной кончины музыканта стал оторвавшийся тромб. Широкой публике Шевченко известен по альбому «Будет все, как ты захочешь», выпущенный совместно с коллективом «Дежа-Вю», за одноименный хит он получил премию «Золотой граммофон».
Также он писал музыку для таких известных исполнителей, как Николай Трубач, Ирина Аллегрова, Татьяна Овсиенко, Данко, Жасмин и Алсу. В период с 1989 по 1991 год Шевченко выступал солистом в группе «Зодчие».
Музыка
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