Эксклюзив 26 декабря 2022, 18:16 «Светлый и очень добрый человек». Певица Свиридова — о смерти композитора Шевченко Певица Алена Свиридова назвал умершего композитора Шевченко светлым человеком YouTube

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Российский музыкант и композитор Александр Шевченко при жизни был светлым, талантливым и добрым человеком. Об этом «360» сообщила заслуженная артистка России Алена Свиридова.

«Это лучший человек из всех, которых я когда-либо знала. И очень важный для меня человек. Очень талантливый, очень добрый, очень светлый. Не знаю, как теперь осознать эту потерю», — сказала она.

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О смерти Шевченко на 62-м году жизни стало известно в понедельник, 26 декабря.

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По данным «АиФ», причиной кончины музыканта стал оторвавшийся тромб. Широкой публике Шевченко известен по альбому «Будет все, как ты захочешь», выпущенный совместно с коллективом «Дежа-Вю», за одноименный хит он получил премию «Золотой граммофон».

Также он писал музыку для таких известных исполнителей, как Николай Трубач, Ирина Аллегрова, Татьяна Овсиенко, Данко, Жасмин и Алсу. В период с 1989 по 1991 год Шевченко выступал солистом в группе «Зодчие».