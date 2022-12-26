Важное 26 декабря 2022, 14:13 Автор хита «Будет все как ты захочешь» Шевченко умер на 62-м году жизни Музыкант и автор песен Александр Шевченко умер в 61 год

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Российский музыкант и автор песен, среди которых хит «Будет все как ты захочешь», Александр Шевченко умер на 62-м году жизни. Об этом в соцсетях сообщила группа «Зодчие», солистом которой он был с 1989 по 1991 год.

«Печальная новость… Сегодня ночью не стало певца и композитора, нашего большого друга, талантливого Александра Шевченко», — такая информация появилась в сообществе коллектива в соцсети «ВКонтакте».

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По данным АиФ, у музыканта оторвался тромб. Дата прощания с ним пока неизвестна.

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После «Зодчих» Шевченко начал сольную карьеру, писал песни для Алсу (в частности прославившую ее композицию «Зимний сон»), Жасмин, Данко, Татьяны Овсиенко, Ирины Аллегровой, Николая Трубача. В 1997 году выпустил совместный с группой «Дежа-вю» альбом «Будет все как ты захочешь». За одноименный хит Александр Шевченко удостоился премии «Золотой граммофон» в том же году.

Многие композиции, написанные этим музыкантом, до сих пор часто звучат по радио.