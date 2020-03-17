Сведения из доклада о ветеранах Латышского легиона СС начал изучать СК

Имена 96 ветеранов Латышского легиона СС попали в доклад, представленный 16 марта. Следователи начали проверку данных, чтобы определить причастность людей к преступлениям в годы войны.

«Представленный в докладе историков список ветеранов Латышского легиона СС содержит достаточно полные анкетные данные, что позволяет провести поисковые мероприятия по имеющимся в распоряжении следствия учетам», — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Следователи детально изучат перечень имен, обозначенных в докладе. Ветеранов проверят на причастность к преступлениям против мирных граждан. Проверка будет проходить в рамках расследования дел о геноциде во времена Великой Отечественной войны. Также уголовные дела относятся к реабилитации нацизма в отношении ветерана Латышского легиона СС Висвалдиса Лациса.

Сейчас следователи изучают сведения о 50 ветеранах, среди которых есть легионеры СС. При расследовании учитывают и тот факт, что люди уже могли попасть под военные трибуналы в 1940–1950-е годы.

«Это в соответствии с принципом non bis in idem исключает их повторное уголовное преследование в случае отсутствия доказательств их причастности к выявленным позже преступлениям», — пояснила Петренко.

Доклад с информацией о ветеранах Латышского легиона СС был представлен 16 марта на круглом столе в МИА «Россия сегодня». Сейчас эти ветераны живут в США, Канаде, Британии и других странах, пишет РИА «Новости». Участники Латышского легиона СС причастны ко многим преступлениям, совершенным в годы войны. Одним из них было уничтожение жителей деревни Жестяная Горка и села Черное. Весной 2019 года по этим преступлениям было заведено уголовное дело о геноциде.