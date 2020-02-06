Сварившая из собаки суп сахалинская семья была неблагополучной

Жители Южно-Сахалинска взяли собаку из приюта, а на следующий день убитое животное нашли у них в супе. Оказалось, что семья была неблагополучной. Пара нигде не работала, а женщину лишили родительских прав.

«Представились они обычной семьей. Уже потом мы выяснили, что это неблагополучная семья. Они не работают, как я знаю. У женщины есть дети, но она лишена родительских прав», — отметила волонтер сахалинского приюта «Пес и Кот» Екатерина Валюс «Газете.ru».

По ее словам, женщина пыталась заверить, что собаку убила не она. С животным якобы расправился ее друг, когда она ушла в магазин.

«Местные просят их адрес, но мы пока не разглашаем. До понедельника ждем ответа полиции, а потом расскажем», — сказала Валюс.

О судьбе собаки первыми побеспокоились сотрудники приюта. Они отдали хвостатого паре, которая на первый взгляд прилично выглядела. Семья заявила, что хочет взять питомца для охраны дома дедушки, и попросила найти молодое крупное животное. Сотрудники попросили прислать фотографию собаки в новом доме, но снимка так и не получили.

После этого Валюс вместе с мужем нашла животное уже мертвым. Они увидели часть собаки в предбаннике частного дома, другую — на сковороде и в супе. Приют обратился за помощью к полиции и властям, чтобы на живодеров завели уголовное дело.