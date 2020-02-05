Жители Сахалина взяли из приюта собаку и сварили из нее суп

Приличные на вид мужчина и женщина взяли в одном из сахалинских приютов собаку и пропали с радаров. Их стали искать и наткнулись на останки пса на сковородке и кастрюле для супа.

Как сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на сотрудников приюта, люди выбирали собаку якобы для охраны дедушкиного дома. Именно поэтому они попросили найти молодое и крупное животное. Эти критерии не вызвали ни у кого подозрений. По традиции сотрудники приюта просят людей, которые забирают собаку, сфотографировать питомца в его новом доме и прислать снимки. Никто этого не сделал, и их начали искать.

Адрес в договоре оказался ложным, однако там подсказали, где могут быть эти люди и собака. В указанное место отправилась волонтер Екатерина Валюс вместе с мужем. Он-то и нашел одном из частных домов убитое животное: часть собаки была в предбаннике. Остальную часть живодеры пожарили на сковороде и положили в суп.

Руководство приюта обратилось за помощью к зоозащитникам и местным властям. Они хотят вместе добиться уголовного дела против этих людей.