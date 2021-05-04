Свалку хлеба нашли в лесу под Нижним Новгородом

В лесу недалеко от Дзержинска в Нижегородской области нашли огромную свалку хлеба. На целую кучу просроченных буханок в целлофановых пакетах наткнулась местная жительница, которая приехала с семьей на лесное озеро. Об этом сообщил сайт kp.ru.

На этикетках хлеба сохранилась маркировка — он был произведен АО «Дзержинскхлеб». На заводе сказали, что сами узнали о произошедшем из соцсетей. Начальник отдела сбыта Дмитрий Лепехин сам выезжал на место происшествия. Он рассказал, что на свалке было около 500 буханок хлеба, а также другие продукты их производства — например, макароны.

Хлеб был изготовлен еще в декабре прошлого года. Вероятно, вся эта продукция несколько месяцев пролежала под снегом, поэтому ее заметили только сейчас.

«Она уже превратилась в месиво», — сказал сотрудник завода.

Источник: «ВКонтакте», сообщество «Кстати… (Новости Нижнего Новгорода)»

Предприятие проведет внутреннее расследование, чтобы понять, как их хлеб оказался на лесной свалке. Начальник отдела сбыта предположил, что хлеб мог выкинуть кто-то из контрагентов, работающих с заводом. Если продукция не продается, то контрагент должен самостоятельно ее утилизировать, так как по договорам поставки возврат не принимается. Зато уборку на лесной опушке сотрудники завода провели сами.

Пользователи в соцсетях признались, что им было больно смотреть на такое.

«Неужели нельзя было отдать на корм скоту, если высох или испортился», — написал Кирилл Фомкин.

На ситуацию обратили внимание в региональном Росприроднадзоре. По факту хлебной свалки начата проверка.

В апреле на свалке в Красноярске обнаружили контейнеры с маркировкой «химотходы».