Суррогатным матерям в России предложили оказывать услуги только соотечественникам

В Госдуме заявили, что законодательные нормы о суррогатном материнстве в РФ нужно пересмотреть. Такие услуги, считают в нижней палате парламента, оказывать можно только нуждающимся в них по состоянию здоровья.

С подобной инициативой выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, слова которой привел ТАСС. Она считает, что в норме о суррогатном материнстве нет главного.

«Россия не может и не должна быть страной с инкубаторами суррогатного материнства для иностранных граждан», — заметила Яровая.

Она предложила четко зафиксировать в законе тот факт, что «суррогатное материнство допускается только по жизненным показаниям, по состоянию здоровья и только гражданам РФ».

Свою позицию парламентарий подкрепила примерами, когда детьми от суррогатных матерей торговали. Такие случаи, обратила внимание Яровая, свидетельствуют о «недостаточном инструментарии». При его наличии решение жизненно важного для некоторых семей вопроса не переводилось бы «в плоскость криминала и абсолютно противоправного, циничного и бесчеловечного действия».