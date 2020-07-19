Защита будет добиваться возвращения детей от суррогатных матерей биологическим родителям

Семерых младенцев, которых планировали продать гражданам других страна сотрудники центра суррогатного материнства, поместили в подмосковный дом ребенка. У малышей обнаружили нарушения психики и поражение нервной системы.

Все дети рождены суррогатными матерями. Троих младенцев обнаружили в подмосковной квартире в декабре 2019 года, еще четверо родились за последние шесть месяцев, сообщил ТАСС адвокат Игорь Трунов.

По его словам, защита будет добиваться возвращения детей биологическим родителям.

«Всех этих детей не отдают их биологическим родителям, а держат в Видновском доме ребенка для детей с поражением нервной системы и нарушением психики», — пояснил Трунов.

Он также добавил, что юридически биологические родители малышей смогут забрать их только в школьном возрасте. А пока дети будут жить в доме ребенка, и «неизвестно, какое воспитание они там получат».

Защитники родителей малышей уже подавали ходатайства о возвращении детей, причем правильно оформленные документы. Однако дети пока все равно остаются в доме ребенка.

Суррогатный центр сотрудничал с гражданами Аргентины, Австралии, Китая, Монголии, США, Франции и Филиппин. Часть из них успели получить детей.

В январе 2019 года в квартире в Подмосковном Одинцово обнаружили тело младенца без признаков насильственной смерти. Там же находились еще трое детей. За ними ухаживала няня. Позже выяснилось, что все дети рождены суррогатными матерями и должны быть переданы в иностранные семьи на воспитание.