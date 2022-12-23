Общество 23 декабря 2022, 15:51 «Суровая» Снегурочка и заяц появились на площади Нижневартовска Жителям Нижневартовска не понравилась ледяная скульптура Снегурочки с суровым лицом Телеканал «360»

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Ледяные скульптуры Снегурочки и зайца с «каменными лицами» появились в Нижневартовске. Пользователи Сети высмеяли нелепое новогоднее украшение города. Статуи вызвали недовольство среди местных жителей.

Суровые скульптуры установили на площади Нефтяников. Так власти города хотели оформить площадку по мотивам сказок Бажова.

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Директор компании-подрядчика ООО «Проминвестэнерго» Николай Филиппов в беседе с газетой «Вестник Сургутского района» сообщил, что Снегурочку переделали, а скульптуру зайца заменили на кристаллы.

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«Снегурочку исправили, зайца демонтировали и заменили на кристаллы. Сейчас ждем самого главу города для оценки исправлений», — сказал он.

Фигуры и весь ледяной городок готовила компания «Проминвестэнерго». Подрядчики потратили на это порядка 6,8 миллиона рублей, предложив на три миллиона меньше, чем городская администрация на аукционе.

Похожая история была с памятником основательнице села Новая Аленовка, который установили в декабре 2020 года в честь 250-летия населенного пункта. Установка скульптуры вызвала скандал. Монумент настолько напугал жителей, что его потребовали убрать. Фото памятника разлетелись в Сети и стали мемом.