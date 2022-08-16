Нововоронежскую Аленку установили на новом месте

Новое место нашли для знаменитой нововоронежской Аленки. Памятник установили у сити-парка «Град». Местные жители поделились кадрами с места, где уже стоит «жуткая Аленка» с изданием «Блокнот — Воронеж».

Как указано в материале, предполагается, что скульптура должна добавить антуража к атмосфере рок-фестиваля «Чернозем», который состоится в городе с 19 по 21 августа.

Памятник основательнице села Новая Аленовка, которое выросло до города Нововоронежа, установили 18 декабря 2020 года в честь 250-летия населенного пункта. Однако статуя не вызвала у местных восхищения. Монумент настолько напугал жителей, что они потребовали его убрать. Снимки Аленки быстро разлетелись в соцсетях и стали мемом. Ее называли символом 2020 года.

Но уже 1 июля 2022 года в Центральном парке Нововоронежа состоялось торжественное открытие нового памятника Аленке. Открыл его известный скульптор из Реутова, который давно дарит свои изваяния не только этому наукограду, но и многим городам России. На этот раз Аленка получилась более женственной: изображена в полный рост, утонченная фигура, одухотворенный взгляд и приятная внешность.