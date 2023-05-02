Общество 02 мая 2023, 08:28 Супружеские пары за продолжительный брак предложили поощрять материально Законопроект о федеральных выплатах к юбилеям свадьбы разработают в Госдуме Unsplash

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В Госдуме разрабатывают законопроект о материальном поощрении супружеских пар, которые долгие годы находятся в браке. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Он отметил, что подобные выплаты существуют в отдельных регионах, распространить их сейчас хотят на всю страну. Для получения денежного вознаграждения минимальный срок пребывания в браке составит 20 лет. Каждому супругу будут начислять по 20 тысяч рублей без учета районных коэффициентов. Такую практику планируют осуществлять каждые пять лет.

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«В преддверии праздника — Дня семьи, любви и верности было бы правильно предложить рассмотреть федеральную инициативу для тех, кто находится долго в браке», — отметил политик.

Нилов добавил, что проект хотят посвятить основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, который прожил со своей супругой в браке более 50 лет.

Ранее россиянам рассказали о выплатах, которые можно получить после подачи заявления и сбора документов. К примеру, семьи могут рассчитывать на материальную помощь к 1 сентября или Дню матери.