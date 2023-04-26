Деньги 26 апреля 2023, 03:20 Россиянам рассказали, какие малоизвестные выплаты можно получить Доцент РУДН Гиринский: некоторые выплаты можно получить при условии подачи заявления РИА «Новости»

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Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский перечислил малоизвестные выплаты, на которые могут претендовать россияне. Получить их можно только после подачи заявления и сбора соответствующих документов, сообщило агентство «Прайм».

Нередко люди подозревают, что им положены какие-то дополнительные деньги от государства, но не могут их получить. Как правило, это разовые выплаты, предусмотренные региональными властями. Так, для получения поддержки в качестве малоимущей и/или многодетной семьи нужно собрать необходимые документы. Они нужны для подтверждения статуса.

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«Учитывается финансовая обеспеченность каждого члена семьи, общее количество детей, не достигших совершеннолетия, возраст каждого из родителей, регион постоянного проживания», — рассказал специалист.

И если все параметры совпадут, семья может рассчитывать на выплату к 1 сентября или матпомощь в День матери. До 10 тысяч рублей можно получить на детей, идущих в первый класс. Выплаты малообеспеченным требуют постоянного подтверждения статуса.

Пенсионерам положены разовые выплаты кроме пенсий. Деньги можно получить за 50-летие в браке и более. Сумма варьируется от 10 до 30 тысяч рублей в зависимости от региона. Если при выходе на пенсию у человека есть несовершеннолетние дети, то можно рассчитывать на дополнительные ежемесячные выплаты.

В зависимости от региона пенсионеру могут быть назначены выплаты к юбилейной дате.

Ранее правительство утвердило единовременное денежное поощрение для участников профессиональных конкурсов среди работников образования. Победитель конкурса «Учитель года России» получит один миллион рублей, призеры — по 500 тысяч.