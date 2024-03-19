Общество 19 марта 2024, 14:59 Супруга Эрнста показала свое фото 10-летней давности Актриса Софья Эрнст выложила фото 10-летней давности РИА «Новости»

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Жена главы Первого канала Константина Эрнста, Софья, которая предпочитает держать личную жизнь подальше от общественного внимания, недавно поделилась архивным снимком десятилетней давности. Она показала фото подписчикам в социальных сетях.

Соцсети

На фотографии Софья предстала такой, какой была в начале отношений с будущим мужем. Фанаты восторженно отреагировали на снимок.

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«Юная красавица», — написали они.

Софии Эрнст 35 лет, она на 27 лет младше супруга, с которым официально оформила отношения в 2017 году. У пары трое детей, о жизни которых они стараются мало рассказывать в публичном пространстве. Старшей дочке Эрике семь лет, Кире — шесть, а младшему Льву — три года.

Летом Константин Эрнст выступал в Кремле. Софья призналась, что ее до глубины души тронула речь супруга, которую тот произнес во время церемонии награждения лауреатов госпремий.