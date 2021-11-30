Super.ru: Градский оставил после себя имущество на миллиард рублей

У музыканта и наставника шоу «Голос» Александра Градского осталось имущество, которое оценивается в девятизначную сумму. Наследники певца могут получить несколько квартир, домов и коммерческих помещений.

Если не будет завещания, то все, чем обладал Градский, разделят между его четырьмя детьми, сообщил Super.ru. Не исключено, что среди наследников окажется и вдова музыканта Марина Коташенко.

У Градского есть два дорогостоящих объекта в центре Москвы — в Козицком переулке и в доме на Никитском бульваре. Их общая площадь — порядка 600 квадратных метров, а стоимость — около 370 миллионов рублей.

Рядом с метро «Кутузовская», в многоквартирном доме, музыкант с 2000 года владел 15,1 квадратного метра.

В поселке Глаголево стоит трехэтажный особняк Градского, который расположился на 84 сотках. Одна земля здесь оценивается минимум в 100 миллионов рублей. На территории поместья растут высокие сосны, оно богато и другой флорой. Продать участок можно за 250 миллионов.

Дом в Новоглаголево Александр Градский построил всего пару лет назад, хотя землей владел с 2012 года, постепенно скупая прилегавшие к ней участки. Недвижимость площадью в 1172 квадратных метра оценивается в 140 миллионов рублей.

У старших детей Градского — сына Даниила и дочери Марии — по квартире в Москве, каждая из которых стоит порядка 70 миллионов рублей. В 97-метровом жилье в небоскребе «Дом на Мосфильмовской» Градскому делали кухню на шоу «Идеальный ремонт». А рядом с Козицким переулком расположилась квартира, владелицей которой в 2015 году стала его дочь. В 60 миллионов рублей можно оценить квартиру на Малой Дмитровке, которой напополам владеют Ольга Градская и ее сын Даниил.