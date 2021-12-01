SuperJob: самыми неудачными подарками на Новый год стали носки, свечи и кружки

Названы самые неудачные подарки на Новый год. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на опрос SuperJob.

5% участников опроса отметили неподходящие им предметы одежды: носки, футболки, халаты. На втором месте оказались сувениры — свечи, символы года, магниты, брелоки. Их выбрали 4%.

3% нежеланным подарком назвали посуду и другие вещи для кухни. Еще 2% отметили сладости и гигиенические средства.

«11% опрошенных назвали другие ненужные или неподходящие вещи: от полотенец и ручек до лыж и самокатов. Еще 14% затруднились ответить, а 1% назвали плохое настроение худшим подарком», — уточнили в SuperJob.

24% сочли, что самое худшее — это отсутствие подарка. 34% рассказали, что никогда не получали неудачных подарков.

В 2021 году меньше участников опроса получили плохие подарки, по сравнению с прошлым годом. Этот показатель упал с 72% до 66%.

Ранее опрос, проведенный специалистами компании SuperJob, показал, какую сумму россияне готовы потратить на Новый год и январские праздники.