Россияне рассказали, сколько планируют потратить на новогодние праздники

Опрос, проведенный специалистами компании SuperJob, показал, какую сумму россияне готовы потратить но Новый год и январские праздники. Результатами исследования поделился RT.

В среднем сумма, которую жители России планируют потратить за каникулы на одного человека без учета подарков, составляет 18,5 тысячи рублей.

Самый большой бюджет оказался у москвичей — они планируют потратить на праздниках в среднем по 23,2 тысячи рублей. На втором месте идут петербуржцы — 20,4 тысячи рублей.

Меньше всего готовы потратить жители Волгограда — 14,3 тысячи рублей в среднем.

Участие в опросе приняли пять тысяч человек из всех регионов России.