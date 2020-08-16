«Супергеройская» российская вакцина спасла планету от коронавируса. Видео

В Сети появился проморолик российского препарата от коронавируса. В нем вакцина прилетает в виде спутника и очищает планету от заразы.

Проморолик вакцины опубликовали в Telegram-канале «Пул № 3», сообщает «Газета.ru». На видео показана наша планета, которую захватил вирус. Но российская вакцина в виде спутника, что созвучно с ее названием, очищает Землю от болезни.

В воскресенье стало известно, что третья фаза испытаний вакцины начнется через 7–10 дней. Завершающий этап проведут амбулаторно — волонтеры будут проходить процедуры дома. Накануне стало известно о производстве первой партии отечественной вакцины. Предполагается, что сначала прививать будут учителей и врачей, а потом препарат поступит в гражданский оборот.

Вакциной, разработанной в России, также заинтересованы и за границей. О своей готовности производить российскую вакцину заявила Бразилия, запрос на покупку отправили Вьетнам и Молдавия. Но, по словам представителей Минздрава РФ, сначала вакциной обеспечат население России, а уж после займутся экспортом.