Третья фаза испытаний вакцины от коронавируса может начаться через неделю

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что третья фаза испытаний может начаться в ближайшее время. По его мнению, препарат начнут испытывать через 7–10 дней.

Александр Гинцбург считает, что из-за внимания общественности к препарату в Минздраве РФ не будут тянуть с исследованиями и уже через неделю могут начаться испытания, сообщает ТАСС.

В понедельник мы представляем первую версию протокола пострегистрационных исследований Александр Гинцбург.

Пр мнению Гинцбурга, на утверждение протокола может уйти как раз неделя.

Ранее Александр Гинцбург рассказал, как пройдет третий этап испытаний. По слова главы центра, завершающий этап сильно отличается от предыдущих — добровольцы не будут госпитализированы, все процедуры будут проходить в домашних условиях. Волонтеры только иногда буду приходить в больницу, чтобы сдать для анализа кровь и привиться повторно.

Российскую вакцина «Гам-Ковид-Вак» — первый с мире зарегистрированный препарат от коронавируса. В субботу стало известно о первой произведенной партии вакцины. В Минздраве РФ планируют сначала привить врачей и учителей. После вакцина поступит в гражданский оборот.

Накануне стало известно, что Молдавия хочет закупить российскую вакцину.