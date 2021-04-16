Россияне назвали комфортную сумму сбережений

Россияне рассказали о желаемом размере накоплений для комфортной жизни. Как оказалось, что для того, чтобы чувствовать себя уверенно, семье в среднем необходимо 1,3 миллиона рублей.

Такие данные следуют из опроса «Сбербанк страхование жизни» и НПФ Сбербанка, сообщила газета «Известия».

При этом суммы сбережений значительно различаются по регионам страны. Так, наибольший размер необходимых сбережений назвали жители Москвы — 1,8 миллиона рублей, Владивостока (1,7 млн. руб.) и Санкт-Петербурга (1,6 млн. руб.).

А вот в топ-5 городов, где жители чаще всего делают накопления, столица не попала. Как следует из опроса, в этом перечне расположились Томск, Киров, Красноярск, Хабаровск и Саратов.

Почти 40% россиян делают накопления постоянно или время от времени. Размер сбережений и доля людей, откладывающих деньги, вряд ли возрастут ввиду пандемии коронавируса и падения реальных располагаемых доходов, полагают эксперты.

«Финансовая подушка безопасности» является важной частью планирования бюджета, считает глава инвестиционного департамента inv.lu Анастасия Тарасова. Размер резерва, в среднем, может составить 100 тысяч рублей. Хранить сбережения можно на накопительном счете в банке или с помощью дебетовых карт с процентами на остаток. При этом имея постоянную «подушку безопасности», можно рассматривать долгосрочные способы защиты и умножения денег.