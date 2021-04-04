Названы способы защитить и преумножить сбережения в рублях

«Финансовая подушка безопасности» является важной частью планирования бюджета. Размер резерва, в среднем, может составить 100 тысяч рублей. И хранить эту сумму лучше в рублях, а не переводить в другие валюты.

Подушка безопасности создается на тот случай, если человек по каким-либо причинам лишается источника заработка, рассказала агентству «Прайм» глава инвестиционного департамента inv.lu Анастасия Тарасова.

Эти сбережения, по ее словам, также нужны для непредвиденных случаев — как негативных, например, болезнь, ремонтные работы, поломка крупной техники, так и позитивных, куда можно отнести траты на подарки, а также масштабные незаложенные в бюджет, но важные покупки.

Хранить сбережения можно на накопительном счете в банке или с помощью дебетовых карт с процентами на остаток. При этом имея постоянную «подушку безопасности», можно рассматривать долгосрочные способы защиты и умножения денег.

По словам Тарасовой, эти средства лучше всего хранить в меньшем количестве в акциях и в большем количестве в облигациях.

Директор по стратегическому анализу СК «Росгосстрах Жизнь» Иван Чубарь заявил, что жители России стали создавать «подушки безопасности» с помощью накопительного страхования жизни (НСЖ). По данным прошлого года, практически половина граждан РФ 48,2% не откладывает деньги на будущее своих детей. Примерно по 21% респондентов заявили, что копят на свадьбу и на образование.