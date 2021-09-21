Сумма на маткапитал и другие соцвыплаты в плане бюджета достигла 2,78 трлн рублей

В ближайшие три года в федеральном бюджете РФ предусмотрели увеличение расходов на реализацию послания президента. Самыми дорогими мерами станут ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет и предоставление материнского капитала.

Нормализовать бюджетную политику рассчитывают за счет постепенного сокращения мер антикризисной поддержки, сообщила газета «Известия» со ссылкой на Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Тем не менее расходы на меры, упомянутые в послании президента РФ Владимира Путина, резко возросли. В следующие три года их финансирование вырастет в 2,5 раза, по сравнению с показателями 2020 года. Речь идет о сумме в 2,78 триллиона рублей.

На ежемесячные детские выплаты заложат до 2024 года 917 миллиардов рублей. Комплекс мер по борьбе с сердечно-сосудистыми и онкозаболеваниями оказался на втором месте по объему затрат. На них направят 557 миллиардов. Предоставление материнского капитала обойдется бюджету в 526 миллиардов.

Планируется, что финансирование увеличат и президентским проектам. К 2024 году ассигнования на них хотят нарастить на 32% — по сравнению с 2020-м.

За три года расходы российского бюджета вырастут в своей совокупности более чем на два триллиона рублей.