Правительство подготовило проект федерального бюджета на три года

В 2022 году российский бюджет окажется в профиците. Планируется, что доходы составят 25 триллионов 21,9 миллиарда рублей. При этом расходы должны достичь 23 триллионов 610,2 миллиарда рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Там уточнили, что правительство России обсудит законопроект о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов во время заседания 21 сентября.

«В 2022–2024 годах прогнозируется рост доходов федерального бюджета в номинальном выражении до 25 триллионов 021,9 миллиарда рублей в 2022 году, 25 триллионов 540,2 миллиарда рублей в 2023 году и 25 триллионов 831,8 миллиарда рублей в 2024 году», — сказано в сообщении.

При этом в первые два года расходы должны быть значительно ниже доходов. В 2022 году из бюджета планируют потратить 23 триллиона 610,2 миллиарда рублей, в 2023 — 25 триллионов 105,5 миллиарда рублей, а в 2024 — 26 триллионов 147,1 миллиарда рублей.

Это значит, что в 2022 и 2023 году ожидается профицит бюджета — на 1,411 триллиона и 434,7 миллиарда рублей соответственно. При этом в 2024 году федеральный бюджет уйдет в дефицит на 315,3 миллиарда рублей.

Если правительство одобрит предложенный бюджет, его внесут на рассмотрение в Госдуму.