Сухую погоду с переменной облачностью ожидают в Москве 2 августа

В Московском регионе в ближайшее время не ожидается существенных перемен погоды. Температура воздуха в столице поднимется до +26…+28 градусов, в Подмосковье ожидается жара до +24…+29, сообщил ведущий специалист центра «Фобос», метеоролог Михаил Леус.

Эксперт пояснил, что во вторник, 2 августа, Москва все еще будет находиться на периферии антициклона. В связи с этим в регионе не прогнозируется осадков, погода будет сухая с переменной облачностью, уточнил он в Telegram-канале.

Сильного ветра тоже не будет, его скорость составит около 3-8 метров в секунду, направление — юго-восточное. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, то есть будет близко к норме, отметил он.

«Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. В среду дальнейшее повышение температуры и по-прежнему без осадков», — добавил Леус.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что сильная жара вернется в Москву 4 августа. Температура поднимется до +32 градусов. Кратковременные дожди в российской столице возможны только к концу этой недели.