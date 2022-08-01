Москвичей предупредили о сильной жаре с 4 августа

Погода в Москве начиная с текущей рабочей недели начнет постепенно улучшаться, а с 4 августа в столице России ожидается до 32 градусов тепла. Таким прогнозом с ТАСС поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, уже с понедельника в российской столице начнет устанавливаться жаркая погода: синоптики ожидают до 28 градусов тепла.

«Каждый день температура начнет расти примерно на градус», — сказал он.

Вильфанд добавил, что осадков в городе в начале августа не ожидается, однако ближе к выходным вероятны кратковременные дожди.

Накануне врач-терапевт Наталья Просянникова предупредила москвичей об опасности уличных тренировок в жаркую погоду. По ее словам, спортивные упражнения лучше совершать рано утром, когда еще температура не поднялась, либо в спортзале.