Судно «Холмогоры» доставит первую партию цемента в Калининград

Первую партию цемента доставил в Калининградскую область грузовое судно «Холмогоры». Его назначили на новую линию морских перевозок из Петербурга, сообщил глава региона Антон Алиханов.

«„Холмогоры“ готовится ко второму рейсу. В настоящий момент — под погрузкой на терминале Бронка в Санкт-Петербурге. Первая партия цемента для Калининграда будет доставлена этим рейсом», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Первый рейс грузовое судно выполнило 30 июня. Тогда «Холмогоры» доставили в Калининградскую область металлопрокат. Прибытие второго рейса запланировано на четверг, 7 июля. После разгрузки судно будет ходить по маршруту Петербург-Калининград раз в неделю до конца июля.

Как отмечал Алиханов, наиболее критичным для региона стал запрет на доставку цемента и металлов через территорию Литвы. В середине июня Литва прекратила пропускать в область попавшие под санкции товары.

Ранее чешский журналист Збынек Петрачек заявил, что желание Евросоюза прийти к компромиссному решению проблемы транзита выставляет Литву посмешищем.