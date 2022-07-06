Чешский журналист заявил, что Евросоюз выставил Литву посмешищем из-за Калининграда

Реакция Евросоюза на ситуацию с ограничением транзита в Калининград выставила Литву посмешищем, считает журналист Збынек Петрачек. Свое мнение он высказал в колонке для Lidovky.

Согласно сообщениям западной пресс, как напомнил журналист, Евросоюз склоняется к компромиссному решению проблемы.

«Это снимет частичную блокаду, которую устроила Литва, начав применять санкционные правила Европейского Союза и к транзиту через свою территорию. <…> У Литвы осталось ощущение, что она выставила себя посмешищем, когда ввела евросоюзные санкции, а сам Европейский Союз ее теперь песочит», — отметил Петрачек в колонке.

Разрешение ситуации вокруг Калининграда, как добавил автор материала, вернет мир к ситуации, когда Запад мог свободно снабжать окруженный соцлагерем Западный Берлин. Сегодня, по мнению Петрачека, в таком же положении окажется и российский регион, который находится среди территорий членов Североатлантического альянса.

Власти Калининградской области ведут необходимую работу для решения вопроса с транзитом товаров в регион. Глава субъекта РФ Антон Алиханов напомнил, что 10 июля ЕС обнародует новый санкционный пакет. В том случае, если области не разрешат получать транзит товаров, он предложил политическому руководству России принимать ответные меры.