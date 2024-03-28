Общество 28 марта 2024, 21:59 Судья танцевального турнира подала в суд из-за травли после теракта в Crocus City Hall Судья соревнований в Crocus Expo подала в суд из-за травли после теракта РИА «Новости»

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Судья детского танцевального турнира, который проходил в Crocus Expo во время теракта 22 марта, подала в суд из-за травли. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

По данным пресс-службы, судья Карина Калиничева подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против Анатолия Сулейманова — гендиректора «4 кота» (издание Baza) и ООО «Айдэнсер.ру».

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Причиной для иска стали сообщения СМИ о том, что организаторы соревнований не выпускали несовершеннолетних спортсменов из здания Crocus Expo после начала теракта в концертном зале Crocus City Hall.

«Истец указала, что ответчиками были распространены недостоверные сведения, порочащие ее честь, достоинство и деловую репутацию, из-за чего Калиничева подвергается общественной травле», — добавили в пресс-службе.

Суд принял иск к производству.

Ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова рассказала, что участников танцевальных соревнований эвакуировали во время теракта, среди них никто не пострадал. Всего во время нападения на Crocus City Hall погибли трое детей, пятеро получили ранения. Двое несовершеннолетних пострадавших остаются в тяжелом состоянии.