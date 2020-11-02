Детей могут разрешить изымать по решению суда за сутки

В России могут разрешить изымать детей из семьи по решению суда в течение 24 часов, если существует угроза их жизни и здоровью. Соответствующий законопроект до конца года может принять Госдума.

Первое чтение документа согласно, плану законопроектной деятельности нижней палаты, пройдет уже 25 ноября, сообщила газета «Известия».

Авторы инициативы пояснили, что в законодательстве есть нормы, закрепляющие административный порядок изъятия ребенка, но такое решение сейчас принимается только после соответствующего акта органа исполнительной власти субъекта России либо главы муниципального образования.

Такой порядок считают несовершенным и приводящим зачастую к произвольному вмешательству в дела семьи. Поэтому предлагается изымать детей на основании решения районного суда. Такое решение должно быть ускоренным и приниматься в течение 24 часов с момента подачи заявления органами опеки.

Правительство поддерживает законопроект, но к нему критически настроена Общественная палата (ОП). Там депутатам предлагают создать комиссию по доработке документа.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой не принимать документ в таком виде. Во фракциях Госдумы законопроект оценивают неоднозначно. По мнению экспертов, общество может не понять эту инициативу.

Ранее жители микрорайона 1 Мая городского округа Балашиха сообщили в полицию о мальчике, который без взрослых приходил на детскую площадку. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что ребенок вместе с предполагаемым отцом живет в самодельной хижине в районе линии электропередач, где находится лагерь бездомных детей. В таких условиях мальчик провел две недели. Противоправных действий в отношении ребенка никто не совершал. Для здоровья мальчика повезли в больницу. Детский омбудсмен России Анна Кузнецова уже посетила ребенка в медучреждении.