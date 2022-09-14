Суд в Москве приостановил работу ресторана Моргенштерна | 360°

Общество 14 сентября 2022, 23:27 Поделиться Telegram

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Viber Суд в Москве приостановил работу ресторана Моргенштерна «Известия»: суд в Москве закрыл ресторан Моргенштерна на 90 суток за нарушения Pxhere.com

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Ресторан рэпера Алишера Моргенштерна* признали нарушающим санитарные нормы. Заведение должно приостановить свою деятельность сроком на 90 суток. Такое решение вынес Тверской районный суд Москвы. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

Решение вынесено в отношении управляющего рестораном «Кайф и точка» ООО «Кайф».

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Его признали виновным в административных нарушениях по ч. 3 ст. 6.3 и ст. 6.6 КоАП России. Первая — о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, вторая — о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

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В начале мая Минюст России включил Моргенштерна* в реестр физических лиц — иноагентов. Уточнялось, что артист получал финансирование с Украины и от израильской компании.

В июле в в Замоскворецком районном суде Москвы признали законным решение о включении скандально-известного рэпера в этот перечень.

* Алишер Моргенштерн по решению Минюста России вошел в список иностранных агентов.

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