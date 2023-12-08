Общество 08 декабря 2023, 13:32 Суд в Москве отклонил иск Егора Крида к изданию Mash Савеловский суд Москвы отклонил иск Егора Крида к Mash о взыскании 4 млн рублей РИА «Новости»

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Савеловский суд Москвы отклонил иск певца Егора Крида против издания Mash. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря суда Мария Михайлова.

«В удовлетворении исковых требований отказано», — сказала она.

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Популярный певец хотел получить компенсацию за распространение информации о гонораре за участие в образовательной программе «Разговоры о важном». Издание утверждало, что исполнитель получил за это 4,5 миллиона рублей. Крид потребовал возмещения ущерба за моральный вред в размере четырех миллионов рублей.

Кроме того, музыкант оспаривал сообщения о неуплате налогов. Тогда суд встал на его сторону и обязал издание Mash дать опровержение, а также взыскал 350 тысяч рублей.

Ранее суд обязал певца Леонида Агутина выплатить долг по коммуналке в 123,5 тысячи рублей.