08 декабря 2023, 13:32
Суд в Москве отклонил иск Егора Крида к изданию Mash
Савеловский суд Москвы отклонил иск Егора Крида к Mash о взыскании 4 млн рублей
Савеловский суд Москвы отклонил иск певца Егора Крида против издания Mash. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря суда Мария Михайлова.
«В удовлетворении исковых требований отказано», — сказала она.
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Популярный певец хотел получить компенсацию за распространение информации о гонораре за участие в образовательной программе «Разговоры о важном». Издание утверждало, что исполнитель получил за это 4,5 миллиона рублей. Крид потребовал возмещения ущерба за моральный вред в размере четырех миллионов рублей.
Кроме того, музыкант оспаривал сообщения о неуплате налогов. Тогда суд встал на его сторону и обязал издание Mash дать опровержение, а также взыскал 350 тысяч рублей.
Ранее суд обязал певца Леонида Агутина выплатить долг по коммуналке в 123,5 тысячи рублей.
Суд
Журналистика
Музыка
Егор Крид
Москва 2023
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