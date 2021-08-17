Суд в Москве оштрафовал Google на 14 млн рублей

Компанию Google оштрафовали еще на 14 миллионов рублей за нарушения российского законодательства. Постановление об этом вынес мировой судья судебного участка №422 Таганского района столицы.

На сегодняшнем заседании было рассмотрено пять материалов об административных правонарушениях в отношении Google LLC, сообщили в пресс-службе суда.

Компанию признали виновной в нарушении порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым должен быть ограничен согласно закону РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации и (или) порядка удаления указанной информации.

Первый штраф в России Google получил в конце июля. Тогда размер санкций составил три миллиона рублей. Протокол выписали за невыполнение обязанностей по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения или извлечения персональных данных россиян с использованием баз данных на территории РФ. Иными словами — за отказ в локализации данных граждан России.

Максимальный размер штрафа за это нарушение для юридического лица составляет шесть миллионов рублей.