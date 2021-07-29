Google впервые оштрафовали в России на 3 млн рублей

Таганский районный суд города Москвы оштрафовал компанию Google на три миллиона рублей за нарушение российского законодательства в области персональных данных. Это первый штраф, который американская корпорация получила в России.

«Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения <…>, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей», — сказано в сообщении пресс-службы суда.

Уточняется, что протокол Gооglе выписали за невыполнение обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения) или извлечения персональных данных российских граждан и с использованием баз данных на территории РФ. То есть за отказ в локализации данных граждан России.

Максимальный штраф по этой статье для юридического лица составляет шесть миллионов рублей. В прошлом году за такое же нарушение в России оштрафовали компании Facebook и Twitter. Их обязали заплатить по четыре миллиона рублей. Об этом написала «Газета.ru».