Общество 19 января 2023, 23:18 Суд удовлетворил иск супруга погибшей в аварии с машиной Собчак Муж погибшей в ДТП с авто Собчак Тарасов получит 300 тысяч рублей за моральный ущерб Pxhere

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Сочинский суд удовлетворил иск мужа погибшей в аварии с автомобилем журналистки Ксении Собчак Антона Тарасова. Ему возместят 300 тысяч рублей в качестве моральной компенсации, сообщило РИА «Новости».

Осенью 2022 года водителя Олега Цоя, который перевозил Собчак и стал виновником ДТП, приговорили к двум годам колонии-поселения. Мужчина признал свою вину. Он также заявил, что готов возместить ущерб близким скончавшейся в аварии Екатерины Тарасовой. Муж погибшей посчитал, что 300 тысяч рублей — слишком маленькая сумма.

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Он пояснил, что его семья понесла серьезные финансовые и моральные потери. Эти деньги не компенсируют пережитых им трудностей.

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«Я только могу добавить, что не только эти копейки, а все свои деньги, силы, время и все необходимое я трачу и буду тратить всегда на то, чтобы мой ребенок пережил эту трагедию», — добавил мужчина.

Смертельная авария произошла 9 октября 2021 года. На трассе Адлер — «Альпика-Сервис» машина с Собчак пошла на обгон. Водитель выехал на «встречку» и врезался с Volkswagen. В результате аварии погибла женщина. У Екатерины остались дочь и муж.