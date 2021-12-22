Суд разъяснило штраф «Муз-ТВ» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений

Телеканал «Муз-ТВ» оштрафовали за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений из-за нескольких эпизодов в ходе трансляции церемонии «Премия Муз-ТВ 20/21. Начало света». Одним из них назвали костюмы Филиппа Киркорова и блогера Давы (Давида Манукяна).

Разъяснения Басманного суда Москвы по постановлению о штрафе опубликовано на портале судов общей юрисдикции столицы.

В материале указано, что Киркоров и Дава появились на красной дорожке в образах, которые были похожи на одежду жениха и невесты. Мужчин осыпали конфетти, они смеялись и демонстрировали признаки близости — обнимались, а один из артистов взял другого слева под руку.

По мнению экспертов, акцентировали внимание на «демонстрируемых в кадре нетрадиционных отношениях» ведущие мероприятия — Дмитрий Нагиев и Ксения Собчак. Первый несколько раз крикнул «горько».

«После Ольги Бузовой начнешь интересоваться мужчинами, это логично и честно», — напомнили в публикации сказанную Собчак фразу.

Внимание специалистов привлекло и высказывание Киркорова об отсутствии у любви границ, настроения и пола. Оно, подчеркнули в суде, неявно «указывает на возможность однополых отношений при наличии высокой степени эмоционально положительного отношения».

Пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений нашли и в образах блогеров Алексея Жидковского и Игоря Синяка. Они выглядели на церемонии не соответствующе «мужчине традиционной половой ориентации», а их наряды «выражено подчеркивали и демонстрировали традиционные женские особенности».

Суд выписал телеканалу «Муз-ТВ» штраф за пропаганду нетрадиционных отношений на миллион рублей. Нарушение заметил Роскомнадзор.