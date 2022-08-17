Суд рассмотрит дело по штрафу соцсети TikTok

Суд рассмотрит дело китайской компании TikTok. Ей грозит штраф за отказ удалять информацию, запрещенную российским законодательством. Сумма искового требования — четыре миллиона рублей. Об этом ТАСС рассказали представители судебного участка № 422 в Москве.

«На рассмотрение суда поступил протокол, составленный по статье КоАП „Неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством России“. Максимальная сумма взыскания составляет четыре миллиона рублей», — сообщили в суде.

Роскомнадзор с февраля составляет и передает в суд административные протоколы в отношении мессенджеров и социальных сетей, не удаливших запрещенную в России информацию.

Накануне за отказ удалить контент пользователей на 11 миллионов рублей оштрафовали мессенджер Telegram. Внимание Роскомнадзора привлек канал, на котором публиковали информацию о вероятных диверсиях на железнодорожных объектах России и Белоруссии.