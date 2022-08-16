Суд вынес решение о втором штрафе для Telegram за сутки

Мировой суд Москвы вынес решение о новом штрафе для мессенджера Telegram на сумму семь миллионов рублей после отказа удалить канал, где публиковались инструкции о диверсиях на объектах железнодорожного транспорта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

С требованием об удалении канала, где публиковалась информация о проведении диверсий на объектах железнодорожного транспорта России и Белоруссии, в суд обратилась прокуратура. В ведомстве подчеркивали, что распространение подобных инструкций может помешать проведению специальной военной операции.

Судья в ходе рассмотрения административного дела признал администрацию мессенджера виновной в отказе удалить информацию с призывами к экстремизму и назначил штраф семь миллионов рублей.

Это уже второй штраф для мессенджера за сегодня. Ранее судебный участок Таганского района Москвы вынес решение о взыскании с администрации Telegram штрафа четыре миллиона рублей после отказа удалить информацию, запрещенную к распространению.