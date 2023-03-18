18 марта 2023, 18:35
Госдума ужесточит требования к маркетплейсам — СМИ
«Ведомости»: Госдума ужесточит требования к маркетплейсам
Государственная дума рассматривает возможность ужесточения требований к онлайн-магазинам и маркетплейсам на отечественном рынке. Об этом сообщила газета «Ведомости».
Представители Федеральной антимонопольной службы отметили, что находятся в контакте с маркетплейсами, оказывая консультации по спорным вопросам.
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Представитель службы напомнил, что крупнейшие российские маркетплейсы в 2022 году подписали соглашение, регулирующее стандарты взаимодействия. Из него следует, что они обязаны устанавливать понятные и прозрачные правила для сотрудников и партнеров, не имеющих двоякого толкования.
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Ранее руководство Wildberries сообщило о намерении доработать систему контроля за ситуациями с подменой товаров, а также отменило штрафы сотрудникам.
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