Общество 23 ноября 2022, 13:55 Суд потребовал от Google восстановить YouTube-канал «Дума ТВ» Спикер Госдумы Володин рассказал о решении суда по блокировке YouTube-канала «Дума ТВ» РИА «Новости»

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Компанию Google обязали восстановить доступ к YouTube-каналу телекомпании «Дума ТВ». В противном случае с корпорации начнут взыскивать по 100 тысяч рублей в день до достижения суммы в один миллиард рублей. Такое решение принял Арбитражный суд Москвы, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иск к компании-владельцу видеохостинга подала АНО «Редакция парламентского телевидения». Истец потребовал взыскать с Google один миллиард рублей за блокировку YouTube-канала. Суд все требования удовлетворил.

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Ответчиком по иску стало российское представительство американской компании. Володин отметил, что Комитет по вопросам семьи, детей и женщин решит, куда направит полученные по иску средства.

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«Если деньги перечислять не будут, попытаются уйти в процедуру банкротства, попросим Комитет по безопасности и противодействию коррупции подумать, как мы будем эти средства возвращать. Где у них имущество, счета и все остальное? Так себя вести с парламентом России — это не с президентом США Трампом», — подчеркнул Володин.

Аккаунт телеканала «Дума ТВ» заблокировали на YouTube в апреле 2022 года. В редакции заявили, что были готовы к такому развитию событий и активно развивали страницы на других площадках.

Журналисты подали иск в суд, по которому Арбитражный суд наложил арест на один миллиард рублей на счетах российской дочерней компании Google.