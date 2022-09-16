Российский суд арестовал счета Google на миллиард рублей | 360°

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Российский суд арестовал счета Google на миллиард рублей

Арбитражный суд Москвы арестовал счета и имущество Google на миллиард рублей

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Арбитражный суд Москвы арестовал еще один миллиард рублей на счетах ООО «Гугл» — российской дочерней компании американского сервиса Google. Информация появилась в картотеке суда.

Решение приняли по заявлению редакции телевидения отечественного парламента «Дума ТВ».

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Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в Telegram-канале уточнил, что новое заседание по делу назначено на 19 октября.

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«И вот — первая ласточка: принятое судом решение об обеспечительных мерах на один миллиард рублей. Новые слушания 19 октября, верю в победу», — написал парламентарий.

Компания YouTube, входящая в Google, в апреле заблокировала канал «Думы ТВ» с 145 тысячами подписчиков и более чем 100 миллионами просмотров контента.

Ранее стало известно, что Google также предстоит выплатить штраф 21,7 миллиарда рублей за распространение фейков о проведении специальной операции на Украине, писал RT.

Google

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