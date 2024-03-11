Общество 11 марта 2024, 13:41 Суд отменил заочный приговор Петру Верзилову Мосгорсуд отменил заочный приговор издателю «Медиазоны» Петру Верзилову РИА «Новости»

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Московский городской суд в понедельник принял решение об отмене заочного приговора в отношении Петра Верзилова*, издателя «Медиазоны»**. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов.

«Московский городской суд отменил приговор Басманного районного суда города Москвы в отношении Верзилова Петра Юрьевича*», — сообщили в пресс-службе суда.

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Ранее Верзилову* заочно дали 8,5 лет лишения свободы в колонии общего режима за распространение фейков о Вооруженных силах России. Ему также запретили администрирование интернет-сайтов на срок до четырех лет после освобождения. Обвинение основывалось на публикации двух сообщений о военных действиях в Буче.

Дело Верзилова*, который в настоящее время находится за границей, направят на повторное рассмотрение в суд первой инстанции. Процесс займет несколько месяцев. Участника Pussy Riot также объявили в международный розыск.

* Признан в России иноагентом.

** СМИ, выполняющее функции иноагента.