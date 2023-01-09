Общество 09 января 2023, 15:58 Участника Pussy Riot объявили в международный розыск Участника Pussy Riot Верзилова объявили в международный розыск РИА «Новости»

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Россия объявила основателя издания «Медиазона» и одного из участников панк-группы Pussy Riot Петра Верзилова* в международный розыск. Об этом написал ТАСС со ссылкой на следователя, выступившего в Басманном суде.

«Верзилов нарушил ранее избранную ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Согласно информации, имеющейся у СК РФ, он скрывается на территории Италии и Ватикана. В связи с этим Верзилов был объявлен в международный розыск», — заявил следователь.

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Он раскрыл, что Верзилов обвиняется в неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина России гражданства (подданства) иностранного государства. По одноименной статье УК РФ можно получить наказание в виде обязательных работ на срок до 400 часов или штраф до 200 тысяч рублей.

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Хот санкции по этой статье не предусматривают наказание в виде заключения под стражу, но из-за нарушения фигурантом дела подписки о невыезде и бегстве за границу, следователь попросил заочно арестовать подозреваемого.

* Петр Верзилов признан в России иногагентом.

**Издание «Медиазона» включено в список СМИ, выполняющих функции иноагента.