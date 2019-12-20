Суд отменил иск Rambler к Twitch на 180 млрд рублей

«Суд определил: прекратить производство по настоящему делу», — сказано в решении Мосгорсуда. Об этом сообщил «Интерфакс».

Таким образом, суд обжаловал заявление представителя Rambler, которая рассказала о достигнутом с Twitch соглашении. Сотрудница Rambler уточнила, что у истца теперь нет претензий к ответчику. Мосгорсуд отметил, что в таком случае Rаmblеr больше не имеет права обращаться в суд с теми же претензиями к этой компании.

Rambler Group обладает эксклюзивными правами на трансляции матчей АПЛ в России. Компания еще 26 августа обратилась в Мосгорсуд и потребовала заблокировать пиратские трансляции лиги на сайте Twitch.tv. Также она запросила компенсацию в размере 180 миллиардов рублей.

В свою очередь Тwitсh выразила готовность удалить весь требуемый контент. После этого спор урегулировали в досудебном порядке.